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Наслідки підриву Каховської ГЕС: президент назвав основні проблеми, які виникнуть

6 червня 2023 22:13
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Козюк Тетяна
редактор
Зеленський назвав, якими будуть наслідки підриву Каховської ГЕС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Внаслідок підриву Каховської ГЕС виникла дуже складна ситуація на півдні України. Однак, основні наслідки екологічної катастрофи будуть помітні вже через тиждень. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський

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За словами лідера України, внаслідок підриву дамби на ГЕС буде затоплено від 35 до 80 населених пунктів. 

Проблеми з питною водою

Одночасно з тим, Зеленський попередив про проблеми з питною водою. Виникнуть вони навіть там, де не відбулось затоплення. 

"Будуть великі проблеми з питною водою навіть там, де не затоплено, у Дніпровському регіоні, Запорізькому і Херсонському. Наслідки трагедії будуть зрозумілі десь за тиждень після того, як спаде вода. Паралельно всі команди працюють, всі на місці. З нашого боку ми зробили відповідні кроки щодо міжнародної спільноти. Ми підключаємо усіх на рівні голів держав, урядів. Не лише йдеться про допомогу, а про те, щоб зафіксували", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли відбудеться пік розливу води з водосховища внаслідок підриву дамби на Каховській ГЕС. 

Додамо, що вода з водосховища вже почала затоплювати населені пункти в області. У мережі опублікували наслідки страшної катастрофи. 

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