Зеленський назвав, якими будуть наслідки підриву Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Внаслідок підриву Каховської ГЕС виникла дуже складна ситуація на півдні України. Однак, основні наслідки екологічної катастрофи будуть помітні вже через тиждень.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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За словами лідера України, внаслідок підриву дамби на ГЕС буде затоплено від 35 до 80 населених пунктів.

Проблеми з питною водою

Одночасно з тим, Зеленський попередив про проблеми з питною водою. Виникнуть вони навіть там, де не відбулось затоплення.

"Будуть великі проблеми з питною водою навіть там, де не затоплено, у Дніпровському регіоні, Запорізькому і Херсонському. Наслідки трагедії будуть зрозумілі десь за тиждень після того, як спаде вода. Паралельно всі команди працюють, всі на місці. З нашого боку ми зробили відповідні кроки щодо міжнародної спільноти. Ми підключаємо усіх на рівні голів держав, урядів. Не лише йдеться про допомогу, а про те, щоб зафіксували", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли відбудеться пік розливу води з водосховища внаслідок підриву дамби на Каховській ГЕС.

Додамо, що вода з водосховища вже почала затоплювати населені пункти в області. У мережі опублікували наслідки страшної катастрофи.