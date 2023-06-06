Украина предоставила Международному уголовному суду информацию о подрыве Каховской ГЭС

Международный уголовный суд в Гааге. Фото: google

Украина направила Международному уголовному суду информацию о подрыве Каховской ГЭС. Соответствующий документ подписал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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О чем идет речь в заявлении

Сообщается, что украинская сторона предоставляет Офису прокурора МКС Кариму Хану всю необходимую информацию о катастрофе на Каховской ГЭС, созданной российскими войсками.

В документе говорится, что атака на ГЭС — это военное преступление. Украина готова предоставить все необходимые доказательства, что разрешит наказать всех причастных к преступлению.

"Атака на Каховскую ГЭС — гражданский объект, содержащий опасные силы — военное преступление. Сделаем все, чтобы привлечь виновных к ответственности. Мы открыты к сотрудничеству с МКС и готовы предоставлять все необходимые доказательства, собираемые и обрабатываемые прокурорами, для установления и наказания всех причастных к этому преступлению", — говорится в документе.

Также Генпрокурор Андрей Костин отметил, что в результате атаки происходит эвакуация пострадавших жителей.

"Украинские власти эвакуируют жителей пострадавших районов, в то время как армия России продолжает обстреливать эти населенные пункты — мирных людей, которые пытаются спастись", — пишет в документе Костин.

Информация из документа. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский обсудил с директором МАГАТЭ последствия взрыва на Каховской ГЭС. В частности, лидеры говорили о том, как снизить риски катастрофы на ЗАЭС.

В результате подрыва Каховской ГЭС возникла очень сложная ситуация на юге Украины. По словам Владимира Зеленского, основные последствия экологической катастрофы будут заметны уже через неделю. В частности, вода из водохранилища может затопить до 80 населенных пунктов.