Україна може стати членом Євросоюзу в 2030 році, — Шарль Мішель

Голова Європейської ради Шарль Мішель. Фото: REUTERS

Україна може стати членом Євросоюзу вже за сім рорків. Тобто у 2030 році. І в то му випадку, якщо обидві сторони виконають поставлені перед ними умови.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель. Повідомляє видання Spiegel.

Читайте також:

Вступ України до ЄС

Голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що вступ України до ЄС не буде легким процесом. Але, за його словами, ЄС більше не може гаяти часу.

"Україна може приєднатися до Євросоюзу у 2030 році, якщо обидві сторони зроблять свою домашню роботу. Україна та інші країни-кандидати мають провести реформи, боротися з корупцією та виконати вимоги щодо модернізації законодавства. ЄС необхідно чітко розуміти, чого ми хочемо досягти разом, які наші пріоритети і на що ми хочемо витрачати гроші. І нам необхідно прискорити процеси ухвалення рішень", — зазначив Мішель.

Зауважимо, глави держав та урядів ЄС обговорять у п'ятницю у Гранаді, Іспанія, бажання України розпочати переговори щодо вступу до ЄС до кінця року.

"Процвітаюча і безпечна Україна — у наших інтересах. Їхній недавній опір Росії показав, що Україна належить ЄС. І скоро, а не колись. У свою чергу, ЄС також доведе, що здатний на геополітичні дії", — додав глава Євроради.

Нагадаємо, війна не завадить офіційним Брюсселю і Києву почати переговори про вступ України в ЄС. І це може статися цієї зими.

Євросоюз готується до початку переговорів з Україною щодо її майбутнього приєднання до блоку. Офіційно про це можуть повідомити вже у грудні.