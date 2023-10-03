Цієї осені можуть розпочатись переговори про вступ України до ЄС, — МЗС Чехії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Фото: Google

Переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть розпочатись вже цієї осені. Або це може статися на початку наступного року.

Про це на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Києві заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Повідомляє видання ČTK.

Читайте також:

Вступ України до ЄС

За словами міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, була чітко висловлена ​​позиція Чехії про те, що переговори про вступ України до ЄС мають бути відкриті восени або на початку наступного року.

"Це технічний процес, під час якого буде оцінено, наскільки підготовлена ​​Україна. Буде зрозуміло, де їй ще потрібно працювати", — зазначив глава чеської дипломатії.

Також він вважає, що Україна ще деякий час потребуватиме допомоги ЄС.

"Було чітко сказано, що якщо Україна буде в Європейському Союзі, це буде чітка гарантія безпеки, тому що Євросоюз також є мирним проектом. Але це правда, що Україна має змінюватися, адаптувати своє законодавство до законодавства України. ЄС. Це далеко", — додав Ліпавський.

Нагадаємо, Європейський союз продовжує кампанію військової підтримки та фінансової, гуманітарної допомоги українцям. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про те, скільки млрд євро було надано Україні та які заходи будуть вжиті для зміцнення суверенітету країн ЄС.

Євросоюз від початку повномасштабної агресії РФ допоміг Україні на суму 81 млрд євро.