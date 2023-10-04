Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году, — Шарль Мишель

Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Фото: REUTERS

Украина может стать членом Евросоюза уже через семь лет. То есть в 2030 году. И в том случае, если обе стороны выполнят поставленные перед ними условия.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Сообщает издание Spiegel.

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Вступление Украины в ЕС

Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что вступление Украины в ЕС не будет легким процессом. Но, по его словам, ЕС больше не может тратить попусту время.

"Украина может присоединиться к Евросоюзу в 2030 году, если обе стороны сделают свою домашнюю работу. Украина и другие страны-кандидаты должны провести реформы, бороться с коррупцией и выполнить требования по модернизации законодательства. ЕС необходимо четко понимать, чего мы хотим достичь вместе, какие наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги. И нам необходимо ускорить процессы принятия решений", — отметил Мишель.

Отметим, что главы государств и правительств ЕС обсудят в пятницу в Гранаде, Испания, желание Украины начать переговоры по вступлению в ЕС до конца года.

"Процветающая и безопасная Украина — в наших интересах. Их недавнее сопротивление России показало, что Украина принадлежит ЕС. И скоро, а не когда-то. В свою очередь, ЕС также докажет, что способен на геополитические действия", — добавил глава Евросовета.

Напомним, война не помешает официальным Брюсселю и Киеву начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. И это может произойти этой зимой.

Евросоюз готовится к началу переговоров с Украиной по поводу ее будущего присоединения к блоку. Официально об этом могут сообщить уже в декабре.