Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Війна не завадить: ЄС почне переговори про вступ України arrow

Війна не завадить: ЄС почне переговори про вступ України

3 жовтня 2023 23:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Війна не завадить: ЄС почне переговори про вступ України
Прапори Євросоюзу та України. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Війна не завадить офіційним Брюсселю і Києву почати переговори про вступ України в ЄС. І це може статися цієї зими. 

Про це пише видання Рolitico.

Читайте також:

Вступ України до ЄС

За даними видання, Євросоюз готується до початку переговорів з Україною щодо її майбутнього приєднання до блоку. Офіційно про це можуть повідомити вже у грудні.

Відомо, що статус кандидата на членство в ЄС Київ отримав у червні. У листопаді комісія має опублікувати "звіт про прогрес". У ньому йтиметься, наскільки добре Україна та інші кандидати на членство виконують умови блоку для приєднання. Адже після цього буде оголошено про початок переговорів. 

"Політичний поштовх навколо цього буде занадто сильним, щоб окремі країни-члени протистояли йому. Робочим припущенням є те, що до грудня Європейська Рада вирішить розпочати переговори", — заявив один з чиновників ЄС.

Зауважимо, для початку переговорів Україна має виконати сім умов, зокрема судову реформу та боротьбу з корупцією. Чиновник ЄС сказав, що на шляху до виконання семи критеріїв є обнадійливий прогрес. Щоправда, сфера, що стосується меншин, залишається проблемною. 

Нагадаємо, на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Києві заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть розпочатись вже цієї осені. Або це може статися на початку наступного року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на війну у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз