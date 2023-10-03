Війна не завадить: ЄС почне переговори про вступ України

Прапори Євросоюзу та України. Фото: Google

Війна не завадить офіційним Брюсселю і Києву почати переговори про вступ України в ЄС. І це може статися цієї зими.

Про це пише видання Рolitico.

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За даними видання, Євросоюз готується до початку переговорів з Україною щодо її майбутнього приєднання до блоку. Офіційно про це можуть повідомити вже у грудні.

Відомо, що статус кандидата на членство в ЄС Київ отримав у червні. У листопаді комісія має опублікувати "звіт про прогрес". У ньому йтиметься, наскільки добре Україна та інші кандидати на членство виконують умови блоку для приєднання. Адже після цього буде оголошено про початок переговорів.

"Політичний поштовх навколо цього буде занадто сильним, щоб окремі країни-члени протистояли йому. Робочим припущенням є те, що до грудня Європейська Рада вирішить розпочати переговори", — заявив один з чиновників ЄС.

Зауважимо, для початку переговорів Україна має виконати сім умов, зокрема судову реформу та боротьбу з корупцією. Чиновник ЄС сказав, що на шляху до виконання семи критеріїв є обнадійливий прогрес. Щоправда, сфера, що стосується меншин, залишається проблемною.

Нагадаємо, на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Києві заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть розпочатись вже цієї осені. Або це може статися на початку наступного року.