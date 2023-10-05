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Украина и Великобритания расширят оборонное сотрудничество, — Зеленский

5 октября 2023 20:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина и Великобритания расширят оборонное сотрудничество, — Зеленский
Встреча премьер-министра Великобритании Риши Сунака и Президента Украины Владимира Зеленского. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 5 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Стороны обсудили оборонное сотрудничество.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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"В ходе встречи с Риши Сунаком обсудили усилия по обеспечению длительной глобальной поддержки Украины", — рассказал глава государства.

По словам Зеленского, Украина и Великобритания продолжат и расширят оборонное сотрудничество.

Стороны также обсудили пути экспорта зерна и согласились с необходимостью защиты свободы судоходства в Черном море.

Напомним, сегодня, 5 октября, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины.

Также мы писали, что во время первой встречи Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была обсуждена ситуация с безопасностью на Южном Кавказе. Кроме того, лидеры обсудили перспективы формирования партнерских и дружеских отношений между странами.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили передачу нашему государству ЗРК Patriot.

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