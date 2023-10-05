Украина и Великобритания расширят оборонное сотрудничество, — Зеленский
Сегодня, 5 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Стороны обсудили оборонное сотрудничество.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
Встреча Зеленского с Сунаком
"В ходе встречи с Риши Сунаком обсудили усилия по обеспечению длительной глобальной поддержки Украины", — рассказал глава государства.
По словам Зеленского, Украина и Великобритания продолжат и расширят оборонное сотрудничество.
Стороны также обсудили пути экспорта зерна и согласились с необходимостью защиты свободы судоходства в Черном море.
Напомним, сегодня, 5 октября, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины.
Также мы писали, что во время первой встречи Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была обсуждена ситуация с безопасностью на Южном Кавказе. Кроме того, лидеры обсудили перспективы формирования партнерских и дружеских отношений между странами.
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили передачу нашему государству ЗРК Patriot.