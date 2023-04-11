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Угорщина таки буде купувати нафту та газ з росії: як виправдав своє рішення голова МЗС

11 квітня 2023 19:55
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Угорщина таки буде купувати нафту та газ з росії: як виправдав своє рішення голова МЗС
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто. Фото: Facebook/Szijjártó Péter
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вкотре продемонстрував прихильність до росії. Під свого візиту до Москви 11 квітня йому вдалося домовитися про безперебійне постачання природного газу та сирої нафти з росії.

Про це Петер Сіярто повідомив під час звіту. 

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Петер Міярто провів переговори з віцепрем'єр-міністром з питань енергетики рф Олександром Новаком та генеральним директором Росатома Олексієм Ліхачовим.

Він додав, що це рішення щодо енергозабезпечення Угорщини не є політичним чи ідеологічним, а становить "питання виживання". Таким чином, за його словами "росія та співпраця з росіянами залишатимуться вирішальними з точки зору безпеки енергопостачання Угорщини".

Також Петер Сіярто зазначив, що не варто сподіватися на теплу зиму у майбутньому. Тому він заявив, що постачання нафти та газу з росії є принципово важливим. 

"Приблизно 80-85 відсотків поставок природного газу в Угорщину надходить безпосередньо з росії, тому безперервність і безперебійність цього постачання є принципово і критично важливими для нас", — сказав міністр і відзначив зростання попиту на енергію в економіці Китаю і повільні, як він уважає, темпи розвитку європейської енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не братиме участі у закупівлі боєприпасів для України. Голова МЗС зазначив, що Угорщина не купує боєприпасів для експорту в Україну. Натомість Угорщина має намір використати свій внесок у 10 мільйонів євро до Європейського фонду світу для забезпечення стабільності на Західних Балканах та зменшення міграції до Європейського союзу.

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