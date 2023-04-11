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Венгрия будет покупать нефть и газ из россии: как оправдал свое решение глава МИД

11 апреля 2023 19:55
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Венгрия будет покупать нефть и газ из россии: как оправдал свое решение глава МИД
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото: Facebook/Szijjártó Péter
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в очередной раз продемонстрировал приверженность россии. Под свой визит в Москву, 11 апреля, ему удалось договориться о бесперебойных поставках природного газа и сырой нефти из россии.

Об этом Петер Сиярто сообщил во время отчета.

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Петер Миярто провел переговоры с вице-премьер-министром по вопросам энергетики россии Александром Новаком и генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым.

Он добавил, что данное решение относительно энергообеспечения Венгрии не является политическим или идеологическим, а составляет "вопрос выживания". Таким образом, по его словам, "россия и сотрудничество с россиянами будут оставаться решающими с точки зрения безопасности энергоснабжения Венгрии".

Также Петер Сиярто отметил, что не стоит надеяться на теплую зиму в будущем. Поэтому он заявил, что поставки нефти и газа из россии принципиально важны.

"Примерно 80-85 процентов поставок природного газа в Венгрию поступает непосредственно из россии, поэтому непрерывность и бесперебойность этой поставки принципиально и критически важны для нас", — сказал министр и отметил рост спроса на энергию в экономике Китая и медленные, как он считает, темпы развития европейской энергетической инфраструктуры

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна не будет участвовать в закупке боеприпасов для Украины. Глава МИД отметил, что Венгрия не покупает боеприпасы для экспорта в Украину. Венгрия намерена использовать свой вклад в 10 миллионов евро в Европейский фонд мира для обеспечения стабильности на Западных Балканах и уменьшения миграции в Европейский союз.

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