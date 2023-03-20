Угорщина не братиме участі у закупівлі боєприпасів для України, — глава МЗС Сіярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не братиме участі у закупівлі боєприпасів для України. Голова МЗС зазначив, що Угорщина не купує боєприпасів для експорту в Україну. Натомість Угорщина має намір використати свій внесок у 10 мільйонів євро до Європейського фонду світу для забезпечення стабільності на Західних Балканах та зменшення міграції до Європейського союзу.

Про це пише Index.

Заява Сіярто

Сіярто зазначив, що уряд Угорщини не хоче залучатися до війни в Україні і отримує дедалі більше пропозицій щодо "підтримки війни". За його словами, влада Угорщини не підтримує війну і закликає до дипломатичного врегулювання конфлікту.

"Угорщина не братиме участі в цьому. Ми не купуємо боєприпаси для відправки в Україну. Внесок Угорщини у 10 мільйонів євро до Європейського фонду світу має використовувати для забезпечення стабільності на Західних Балканах та зменшення міграції до ЄС", — заявив міністр.

Ця заявка може погіршити вже напружені відносини між Угорщиною та Україною. Раніше Україна звинувачувала Угорщину у порушенні своєї територіальної цілісності та суверенітету, а також втручання у внутрішні справи країни. Своєю чергою, Угорщина критикувала українське законодавство про державну мову та заявляла про порушення прав угорського населення в Україні.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має намір відвідати столицю України. Однак для цього Угорщина чекає на "виконання всіх передумов" .

За словами Петера Сіярто, зараз "уточнюються технічні деталі підготовки" візиту.