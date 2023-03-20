Угорщина не братиме участі у закупівлі боєприпасів для України, — глава МЗС Сіярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не братиме участі у закупівлі боєприпасів для України. Голова МЗС зазначив, що Угорщина не купує боєприпасів для експорту в Україну. Натомість Угорщина має намір використати свій внесок у 10 мільйонів євро до Європейського фонду світу для забезпечення стабільності на Західних Балканах та зменшення міграції до Європейського союзу.
Про це пише Index.
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Заява Сіярто
Сіярто зазначив, що уряд Угорщини не хоче залучатися до війни в Україні і отримує дедалі більше пропозицій щодо "підтримки війни". За його словами, влада Угорщини не підтримує війну і закликає до дипломатичного врегулювання конфлікту.
"Угорщина не братиме участі в цьому. Ми не купуємо боєприпаси для відправки в Україну. Внесок Угорщини у 10 мільйонів євро до Європейського фонду світу має використовувати для забезпечення стабільності на Західних Балканах та зменшення міграції до ЄС", — заявив міністр.
Ця заявка може погіршити вже напружені відносини між Угорщиною та Україною. Раніше Україна звинувачувала Угорщину у порушенні своєї територіальної цілісності та суверенітету, а також втручання у внутрішні справи країни. Своєю чергою, Угорщина критикувала українське законодавство про державну мову та заявляла про порушення прав угорського населення в Україні.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має намір відвідати столицю України. Однак для цього Угорщина чекає на "виконання всіх передумов" .
За словами Петера Сіярто, зараз "уточнюються технічні деталі підготовки" візиту.