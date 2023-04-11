Глава МИД Венгрии приехал с визитом в Москву: детали

Министр иностранных дел Венгрии прибыл в россию. Фото: facebook.com/szijjarto.pete

Сегодня, 11 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приехал с визитом в Москву. Он планирует обсудить вопросы поставок газа, нефти и ядерного топлива.

Об этом Сийярто сообщил в Facebook.

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Сийярто подчеркнул важность поставок газа, нефти и ядерного топлива в Венгрию для энергетической безопасности его страны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в россии. Фото: facebook.com/szijjarto.pete

Он добавил, что сначала пообщается с российским вице-премьер-министром по вопросам энергетики Александром Новаком, а затем с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что призыв Будапешта остановить огонь в Украине и начать мирные переговоры не означает, что россии отойдут все украинские территории, которые она сейчас контролирует.

Также мы писали, что в Венгрии заявили, что будут блокировать вступление Украины в ЕС, если не будут выполнены их требования.

Петер Сийярто рассказал, почему Венгрия не поддерживает членство Украины. По его словам, Будапешт не поддержит евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины, пока "школы в Закарпатье в опасности".