Венгрия начинает процесс ратификации заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
В среду, 1 марта, начнется процесс ратификации заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО в парламенте Венгрии. Голосование по одобрению заявок ожидается во второй половине марта.
Об этом пишет "Европейская правда".
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Венгрия и НАТО
В сообщении указывается, что Венгрия — единственное, кроме Турции, государство НАТО, которое до сих пор не ратифицировало заявку Швеции и Финляндии. Ранее Венгрия не выдвигала каких-либо требований к двум странам, но на прошлой неделе председатель фракции партии Виктора Орбана "Фидес" заявил о серьезных дебатах по вступлению двух стран. Венгрия также решила направить делегацию в Швецию и Финляндию для изучения политических споров, возникших вокруг их заявок на вступление в НАТО.
Венгерский премьер заявил, что хотя они в принципе поддерживают вступление двух стран в НАТО, необходимо провести серьезные дискуссии. Тем временем глава НАТО Йенс Столтенберг в понедельник посетил Хельсинки, он призвал Турцию и Венгрию подтвердить заявки на членство двух стран в ближайшее время.
Премьер-министр Финляндии заявила, что не слышала от Венгрии никаких требований для ратификации заявки страны на вступление в НАТО.
Напомним, недавно Венгрия требовала у Украины "прекратить зверства" против этнических венгров в Закарпатской области. Отметим, что до этого в районе закарпатского города Мукачево были сняты венгерские флаги и демонтированы надписи на венгерском языке.
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