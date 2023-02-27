Орбан поддержал "мирный план" Китая и назвал его важным

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал мирный план Китая. Он назвал его важным и выразил свою поддержку.

Об этом сообщает Telex.

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Орбан снова повторил, что боевые действия могут быть завершены только перемирием. Венгрия продолжает призывать к миру и считает, что именно это поддерживает большинство в мире.

"Мы также считаем "мирный план" Китая важным и поддерживаем его", — заявил Орбан.

По его словам, "многие" хотят втянуть Венгрию в войну и заставить ее поставлять Украине оружие. Орбан призвал депутатов не подвергаться подобным "провокациям".

Лидер оппозиционной "Демократической коалиции" Венгрии, бывший премьер Ференц Дюрчань подверг критике Орбана.

"Может быть, что венгерский премьер является агентом рф?", – сказал Дюрчань.

Он отметил, что премьер-министр Венгрии поддерживает мир убийцы.

"Вы действительно хотите, чтобы Украина сдалась. Позорное мышление и позорное поведение", — добавил Дюрчань.

Напомним, недавно Венгрия требовала у Украины "прекратить зверства" против этнических венгров в Закарпатской области. Отметим, что до этого в районе закарпатского города Мукачево были сняты венгерские флаги и демонтированы надписи на венгерском языке.

Также мы писали, что Виктор Орбан пригрозил наложить вето на продление санкций ЕС против россии. Он говорит, что из списка должны удалить четырех человек.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на мирный план от Китая. Он подчеркнул, что это не резолюция или документ.