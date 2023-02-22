Посли ЄС не можуть приборкати Орбана: він знову погрожує заблокувати санкції проти рф

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив накласти вето на продовження санкцій ЄС проти рф. Він каже, що зі списку повинні видалити чотирьох осіб.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на трьох дипломатів.

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Посли ЄС не можуть знайти компроміс з Угорщиною. Два дипломати заявили, що Європейський Союз готовий прибрати чотирьох осіб із санкційного списку, щоб не ставити під загрозу обмеження проти інших.

Ще один дипломат зазначив, що є юридичні проблеми, пов'язані з тим, чи зможуть санкції проти цих осіб витримати судовий процес.

Однак вилучення чотирьох прізвищ було недостатнім для Угорщини, оскільки країна також виступає проти запропонованого 12-місячного періоду продовження санкцій. Попередній компроміс, який посли обговорюватимуть сьогодні, передбачає перехід до дев'ятимісячних періодів продовження.

Видання не повідомляє, кого саме Віктор Орбан хоче звільнити від санкцій.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер вилаявся на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його політику, що грає на руку російського диктатора володимира путіна.

Також ми писали, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на заході його країна межує з німецькомовними, а на сході — з росіянами, "забувши" про Україну. Також він порівнює Україну з Афганістаном і не вірить у її перемогу.