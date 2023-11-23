Угорщина не готова отримати кошти від ЄС — єврокомісари

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Протистояння між Брюсселем і Будапештом набрало нових обертів. Це сталося після того, як двоє єврокомісарів заявили, що виконавча влада Європейського Союзу не готова розблокувати мільйони євро для відновлення Угорщини.

Про це повідомляє Euractiv.

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Угорщина очікує на гроші

Угорщина все ще очікує на отримання коштів із Фонду ЄС для відновлення та стійкості в розмірі 700 мільйонів євро, який був створений після пандемії COVID. В свою чергу Європейська комісія заявляє, що кошти не будуть виділені, доки уряд Віктора Орбана не вирішить давні проблеми з верховенством права в Угорщині.

Виступаючи в Європейському парламенті у вівторок, комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс привітав новий закон Угорщини, представлений у червні, який має на меті усунути занепокоєння ЄС щодо незалежності судової системи як "важливий крок у правильному напрямку".

"Однак це ще не кінець процесу. Угорщина також має завершити супутні кроки імплементації", — сказав він.

Комісар з питань бюджету Йоганнес Хан сказав членам Європарламенту, що "в Угорщині вже відбулися деякі цінні зміни. Наприклад, тепер є активний орган з питань доброчесності, є способи оскаржити рішення прокурора не продовжувати справу, а OLAF (Європейський офіс по боротьбі з шахрайством) тепер має посилені структури співпраці в Угорщині".

Історія конфлікту

Дебати в парламенті почалися після того, як партія Орбана "Фідес" подала до парламенту законопроєкт про "захист національного суверенітету" для захисту від того, що вона назвала неправомірним політичним втручанням з боку іноземних осіб або груп.

Законопроєкт супроводжувався запуском рекламної кампанії, яка різко критикує президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

Раніше ми повідомляли, що в Офісі президента України назвали причину різких заяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в адрес нашої країни. Зазначається, що голова уряду Угорщини розраховує на певні преференції.

Нагадуємо, що Угорщина може зірвати процес перемовин України з Євросоюзом. Таким чином, офіційний Будапешт може перешкоджати одностайному рішенню грудневого саміту країн ЄС.