Венгрия не готова получить средства от ЕС — еврокомиссары

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

Противостояние между Брюсселем и Будапештом набрало новые обороты. Это произошло после того, как два еврокомиссара заявили, что исполнительные власти Европейского Союза не готовы разблокировать миллионы евро для восстановления Венгрии.

Об этом сообщает Euractiv.

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Венгрия ожидает денег

Венгрия все еще ожидает получения средств из Фонда ЕС для восстановления и устойчивости в размере 700 миллионов евро, созданного после пандемии COVID. В свою очередь, Европейская комиссия заявляет, что средства не будут выделены, пока правительство Виктора Орбана не решит давние проблемы с верховенством права в Венгрии.

Выступая в Европейском парламенте во вторник, комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс приветствовал новый закон Венгрии, представленный в июне, который должен устранить обеспокоенность ЕС относительно независимости судебной системы как "важный шаг в правильном направлении".

"Однако это еще не конец процесса. Венгрия также должна завершить сопутствующие шаги по имплементации", — сказал он.

Комиссар по бюджету Йоханнес Хан сказал членам Европарламента, что "в Венгрии уже произошли некоторые ценные изменения. Например, теперь есть активный орган по вопросам добродетели, есть способы обжаловать решение прокурора не продолжать дело, а OLAF (Европейский офис по борьбе с мошенничеством) теперь имеет усиленные структуры сотрудничества в Венгрии".

История конфликта

Дебаты в парламенте начались после того, как партия Орбана "Фидес" подала в парламент законопроект о защите национального суверенитета для защиты от того, что она назвала неправомерным политическим вмешательством со стороны иностранных лиц или групп.

Законопроект сопровождался запуском рекламной кампании, резко критикующей президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Ранее мы сообщали, что в офисе президента Украины назвали причину резких заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в адрес нашей страны. Глава правительства Венгрии рассчитывает на определенные преференции.

Напомним, что Венгрия может сорвать процесс переговоров Украины с Евросоюзом. Таким образом, официальный Будапешт может препятствовать единодушному решению декабрьского саммита стран ЕС.