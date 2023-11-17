Угорщина може зірвати перемовини про вступ України в ЄС, — ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Ілюстративне фото: агенція Reuters

Угорщина може зірвати процес перемовин України в Євросоюз. Таким чином офіційний Будапешт може перешкоджати одностайному рішенню грудневого саміту країн ЄС.

Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на високопоставленого урядовця ЄС на правах анонімності.

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Перемовини під загрозою

Урядовець поставив під сумнів старт офіційних переговорів про членство України в ЄС, заявивши, що це рішення може бути під загрозою, яку може нести в собі Угорщина. Такий опір уряду Віктора Орбана, за його словами, потенційно перешкоджає одностайності, необхідній для такого кроку.

Він також заявив, що деякі лідери ЄС запропонували повернутися до цього в березні наступного року, після чергової оцінки Єврокомісії виконання Україною решти вимог, які прописані в статуті ЄС

Ба більше, як каже дипломат, в блоці немає спільної згоди про надання Києву 50 мільярдів євро фіндопомоги.

"Ми не можемо допустити, щоб Україна збанкрутувала, це не наш варіант. Але це непросто", — зазначив він.

Нагадаємо, що раніше Єврокомісія офіційно порекомендувала розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС через виконання нашою країною 90% рекомендацій. Це рішення привітав президент України Володимир Зеленський.