Угорщина може скасувати вето на військову допомогу Україні — Орбан прагне до перемовин
Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що хотів би побачити з візитом до Будапешту українську делегацію. За його словами, це має статися до того, як ЄС ухвалить рішення про наступний транш з Європейського фонду.
Про це Орбан заявив перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".
Чи скасує Угорщина вето щодо підтримки військової України
Зокрема, угорського прем'єра запитали, чого очікувати далі щодо 500 млн допомоги для України з European Peace Facility, на які країна наклала вето.
"Ми чекаємо приїзду української делегації до Будапешта для переговорів про це. Ми відкриті і готові домовлятися", — заявив Віктор Орбан.
Зазначимо, що міністри закордонних справ країн Європейського Союзу під час спільної зустрічі не змогли домовитися про виділення траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду.
Орбан ізольований у ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наразі ізольований у Євросоюзі сильніше, ніж будь-коли раніше. Його поведінка та проросійські настрої все більше непокоять європейських дипломатів.
Європейський голова дипломатії Жозеп Боррель заявив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, що участь країни в ЄС — це добровільне рішення.
Читайте Новини.LIVE!