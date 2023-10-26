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Угорщина може скасувати вето на військову допомогу Україні — Орбан прагне до перемовин

26 жовтня 2023 16:40
- Катерина Коновалець
Угорщина може скасувати вето на військову допомогу Україні — Орбан прагне до перемовин
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: UAinfo
- Катерина Коновалець

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що хотів би побачити з візитом до Будапешту українську делегацію. За його словами, це має статися до того, як ЄС ухвалить рішення про наступний транш з Європейського фонду.

Про це Орбан заявив перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".

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Зокрема, угорського прем'єра запитали, чого очікувати далі щодо 500 млн допомоги для України з European Peace Facility, на які країна наклала вето.

"Ми чекаємо приїзду української делегації до Будапешта для переговорів про це. Ми відкриті і готові домовлятися", — заявив Віктор Орбан.

Зазначимо, що міністри закордонних справ країн Європейського Союзу під час спільної зустрічі не змогли домовитися про виділення траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду.

Орбан ізольований у ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наразі ізольований у Євросоюзі сильніше, ніж будь-коли раніше. Його поведінка та проросійські настрої все більше непокоять європейських дипломатів.

Європейський голова дипломатії Жозеп Боррель заявив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, що участь країни в ЄС — це добровільне рішення.

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