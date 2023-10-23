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Через позицію Угорщини ЄС не зміг виділити 500 млн євро для України

23 жовтня 2023 18:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Через позицію Угорщини ЄС не зміг виділити 500 млн євро для України
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 23 жовтня, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на зустрічі не змогли домовитися про виділення траншу у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру для військової підтримки України. Це сталося через позицію Угорщини.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

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Джозвяк розповів, що домовленість щодо виділення восьмого траншу у 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру не вдалось досягти через позицію Угорщини. Раніше Будапешт блокував це рішення через внесення Україною OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

"Угорський OTP Bank прибрали з чорного списку компаній, які продовжують працювати в Росії, але Будапешт хоче юридичних гарантій, що це рішення постійне", — додав журналіст.

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Допис Джозвяка. Фото: скриншот

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент Росії Володимир Путін провели двосторонню зустріч на полях форуму "Один пояс-один шлях" у Пекіні. Після зустрічі угорський урядовець закликав зняти санкції з країни-терористки.

Також ми писали, що в Угорщині правляча проросійська партія "Фідес", яку очолює чинний прем'єр-міністр Віктор Орбан, з лютого цього року втратила 400 тисяч прихильників. Втім, зростання рівня підтримки опозиції також не відбулося.

Додамо, Угорщина просить гарантій, що Україна більше не поверне до списку міжнародних спонсорів війни OTP Bank. Там заявили, що установу внесли до переліку з "необґрунтованих, брехливих та смішних" причин.

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