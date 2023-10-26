Орбан в ізоляції ЄС — чому світ не довіряє прем'єру Угорщини
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наразі ізольований у Євросоюзі сильніше, ніж будь-коли раніше. Його поведінка та проросійські настрої все більше непокоять європейських дипломатів.
Про це повідомляє The Guardian.
Чому ЄС не довіряє Орбану
Все частіші проросійські заяви угорського прем'єра неабияк непокоять Європейський Союз. Наразі Орбан ізольований в ЄС сильніше, ніж будь-коли раніше.
"Нещодавня зустріч Орбана з Путіним у Пекіні та те, як прем'єр-міністр Угорщини порівняв ЄС із Радянським Союзом, порушує питання про те, чи можемо ми все ще довіряти цій країні як союзнику та партнеру", — цитує видання слова анонімного дипломата ЄС.
В Європі стривожені і думають, що проблеми з Угорщиною ставатимуть дедалі серйознішими, ба більше, вони загрожуватимуть стратегічно важливим рішенням. Дипломати також зазначили, що затримка вступу Швеції в НАТО з боку Угорщини негативно впливає на безпеку всіх союзників.
Нагадаємо, раніше Європейський голова дипломатії Жозеп Боррель заявив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, що Угорщину ніхто не тримає в ЄС.
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