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Орбан в ізоляції ЄС — чому світ не довіряє прем'єру Угорщини

26 жовтня 2023 12:58
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Орбан в ізоляції ЄС — чому світ не довіряє прем'єру Угорщини
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Juan Medina
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наразі ізольований у Євросоюзі сильніше, ніж будь-коли раніше. Його поведінка та проросійські настрої все більше непокоять європейських дипломатів.

Про це повідомляє The Guardian

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Все частіші проросійські заяви угорського прем'єра неабияк непокоять Європейський Союз. Наразі Орбан ізольований в ЄС сильніше, ніж будь-коли раніше.

"Нещодавня зустріч Орбана з Путіним у Пекіні та те, як прем'єр-міністр Угорщини порівняв ЄС із Радянським Союзом, порушує питання про те, чи можемо ми все ще довіряти цій країні як союзнику та партнеру", — цитує видання слова анонімного дипломата ЄС. 

В Європі стривожені і думають, що проблеми з Угорщиною ставатимуть дедалі серйознішими, ба більше, вони загрожуватимуть стратегічно важливим рішенням. Дипломати також зазначили, що затримка вступу Швеції в НАТО з боку Угорщини негативно впливає на безпеку всіх союзників. 

Нагадаємо, раніше Європейський голова дипломатії Жозеп Боррель заявив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, що Угорщину ніхто не тримає в ЄС

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