Орбан в ізоляції ЄС — чому світ не довіряє прем'єру Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Juan Medina

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наразі ізольований у Євросоюзі сильніше, ніж будь-коли раніше. Його поведінка та проросійські настрої все більше непокоять європейських дипломатів.

Про це повідомляє The Guardian.

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Все частіші проросійські заяви угорського прем'єра неабияк непокоять Європейський Союз. Наразі Орбан ізольований в ЄС сильніше, ніж будь-коли раніше.

"Нещодавня зустріч Орбана з Путіним у Пекіні та те, як прем'єр-міністр Угорщини порівняв ЄС із Радянським Союзом, порушує питання про те, чи можемо ми все ще довіряти цій країні як союзнику та партнеру", — цитує видання слова анонімного дипломата ЄС.

В Європі стривожені і думають, що проблеми з Угорщиною ставатимуть дедалі серйознішими, ба більше, вони загрожуватимуть стратегічно важливим рішенням. Дипломати також зазначили, що затримка вступу Швеції в НАТО з боку Угорщини негативно впливає на безпеку всіх союзників.

Нагадаємо, раніше Європейський голова дипломатії Жозеп Боррель заявив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, що Угорщину ніхто не тримає в ЄС.