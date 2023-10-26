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Венгрия может отменить вето на военную помощь Украине — Орбан стремится к переговорам

26 октября 2023 16:40
- Екатерина Коновалец
Венгрия может отменить вето на военную помощь Украине — Орбан стремится к переговорам
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: UAinfo
- Екатерина Коновалец

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что хотел бы увидеть с визитом в Будапешт украинскую делегацию. По его словам, это должно произойти до того, как ЕС примет решение о следующем транше из Европейского фонда.

Об этом Орбан заявил перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе, передает "Европейская правда".

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В частности, венгерского премьера спросили, чего ожидать дальше 500 млн помощи для Украины с European Peace Facility, на которые страна наложила вето.

" Мы ждем приезда украинской делегации в Будапешт для переговоров об этом. Мы открыты и готовы договариваться", — заявил Виктор Орбан.

Отметим, что министры иностранных дел стран Европейского Союза в ходе совместной встречи не смогли договориться о выделении транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда.

Орбан изолирован в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сейчас изолирован в Евросоюзе сильнее, чем когда-либо ранее. Его поведение и пророссийские настроения все больше беспокоят европейских дипломатов.

Европейский глава дипломатии Жозеп Боррель заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что участие страны в ЕС — это добровольное решение.

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