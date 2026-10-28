Рада ухвалила держбюджет на 2027 рік у першому читанні
У середу, 28 жовтня, Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2027 рік. За відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів. Тепер Кабінет міністрів має доопрацювати документ з урахуванням бюджетних висновків парламенту та підготувати його до другого читання.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.
Держбюджет-2027: що передбачає документ
Уряд подав проєкт державного бюджету на 2027 рік до Верховної Ради 15 вересня. Найбільшу частину видатків у документі передбачено на сектор безпеки та оборони — 4 трлн 885 млрд грн.
Перед першим читанням бюджетний комітет опрацював 5236 поправок народних депутатів та сформував бюджетні висновки. Серед основних пропозицій — підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, збільшення державних гарантій для підприємств оборонно-промислового комплексу до 60 млрд грн, а також питання фінансування освіти, медицини та підтримки громад.
Також під час засідання підтримали правку щодо заборони бюджетного фінансування "Національного кешбеку".
Обмеження виплат депутата, суддям та прокурорам до 80 тисяч грн на місяць не підтримали.
Після ухвалення у першому читанні уряд має врахувати бюджетні висновки та підготувати проєкт до другого читання. Остаточне ухвалення державного бюджету на 2027 рік очікується у листопаді.
Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні до 29 січня 2027 року. Він триватиме ще 90 днів — за рішення проголосували 293 народні депутати. Також парламент продовжив загальну мобілізацію до цієї ж дати.
Також Новини.LIVE повідомляли, що народна депутатка Галина Третьякова заявила про несправедливий розподіл коштів у проєкті держбюджету-2027. Вона розкритикувала нерівність у зарплатах і пенсіях, а також різницю у фінансуванні державних органів, зокрема через відсутність збільшення фонду оплати праці ДСНС на тлі зростання видатків на суди. Третьякова наголосила, що бюджет має враховувати потреби оборони, але не поглиблювати соціальну нерівність.