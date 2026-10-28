Засідання парламенту. Фото: Верховна Рада України

У середу, 28 жовтня, Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2027 рік. За відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів. Тепер Кабінет міністрів має доопрацювати документ з урахуванням бюджетних висновків парламенту та підготувати його до другого читання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Держбюджет-2027: що передбачає документ

Уряд подав проєкт державного бюджету на 2027 рік до Верховної Ради 15 вересня. Найбільшу частину видатків у документі передбачено на сектор безпеки та оборони — 4 трлн 885 млрд грн.

Перед першим читанням бюджетний комітет опрацював 5236 поправок народних депутатів та сформував бюджетні висновки. Серед основних пропозицій — підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, збільшення державних гарантій для підприємств оборонно-промислового комплексу до 60 млрд грн, а також питання фінансування освіти, медицини та підтримки громад.

Також під час засідання підтримали правку щодо заборони бюджетного фінансування "Національного кешбеку".

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Після ухвалення у першому читанні уряд має врахувати бюджетні висновки та підготувати проєкт до другого читання. Остаточне ухвалення державного бюджету на 2027 рік очікується у листопаді.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні до 29 січня 2027 року. Він триватиме ще 90 днів — за рішення проголосували 293 народні депутати. Також парламент продовжив загальну мобілізацію до цієї ж дати.

Також Новини.LIVE повідомляли, що народна депутатка Галина Третьякова заявила про несправедливий розподіл коштів у проєкті держбюджету-2027. Вона розкритикувала нерівність у зарплатах і пенсіях, а також різницю у фінансуванні державних органів, зокрема через відсутність збільшення фонду оплати праці ДСНС на тлі зростання видатків на суди. Третьякова наголосила, що бюджет має враховувати потреби оборони, але не поглиблювати соціальну нерівність.