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Учасник президентських перегонів у США закликав до збільшення допомоги України

29 жовтня 2023 12:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Учасник президентських перегонів у США закликав до збільшення допомоги України
Кандидат на президентських виборах у США у 2024 році. Крістофер Крісті. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Член Республіканської партії США й можливий кандидат на президентських виборах 2024 року Крістофер Крісті вважає, що варто збільшити розмір допомоги Україні. Наразі США витрачає 5% річного бюджету на військову допомогу.

Про це Крістофер Крісті заявив в ефірі телеканалу Fox News.

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Збільшення розміру допомоги Україні

За його словами, Збройні сили України знищили вже половину російської техніки на полі бою. 

"Нам потрібно це зробити, бо якщо цього не станеться, то інші наші союзники засумніваються в тому, чи варті чогось наші обіцянки", — пояснив необхідність збільшення допомоги Крісті. 

Також він нагадав про те, що США обіцяли Україні підтримку у разі загрози територіальній цілісності ще на початку 1990-х років, коли українці позбулись ядерної зброї.

"Україна тоді виконала свої зобов'язання, а ми маємо виконувати свої", — наголосив Крісті.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив готовність України надати детальну інформацію про отриману від США військову допомогу, на чому наполягає новий речник Палати представників Майк Джонсон. При цьому Данілов висловив упевненість, що співпраця України та США продовжиться.

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