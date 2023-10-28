Єрмак прокоментував ставлення США до нібито витоку зброї з України

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував ставлення Сполучених Штатів Америки до нібито витоку зброї з України. За його словами, країна відкрита до будь-яких перевірок і прозорості.

Про це Андрій Єрмак сказав для FoxNews.

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Єрмак наголосив, що Україна не проти відповідальності.

"Ми відкриті для цього. Ми відкриті до будь-яких перевірок і прозорості", — сказав він.

Керівник ОП розповів, що якщо його попросять узагальнити поїздку Президента Зеленського до Штатів одним словом, то він скаже — довіра. За його словами, неможливо побудувати міцні стосунки без довіри.

"Зі свого боку, ми готові зробити все, щоб зберегти цю довіру. Збереження цієї міцної довіри є нашим пріоритетом, заради якого ми готові до будь-якої співпраці на будь-якому рівні", — наголосив Єрмак.

Він каже, що зараз критичний момент. Україна має план та бачить, як можна перемогти війну. За його словами, зробити це без допомоги США та інших партнерів буде дуже важко, а може навіть неможливо.

"Ми показали, що можна перемогти те, що колись називали "другою армією світу". Ми показали, що це можливо. Ми показали, що це можливо, і ми довели, що здатні це зробити", — додав Єрмак.

Нагадаємо, новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну в жодному разі не можна дозволити перемогти. Він переконаний, що лише на Україні Росія не зупиниться.

Також ми писали, що США надають Україні новий пакет військової допомоги на 150 млн доларів. Зокрема, туди увійдуть додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS, ракети ППО AIM-9M та артилерійські снаряди.