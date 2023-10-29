Участник президентской гонки в США призвал к увеличению помощи Украине

Кандидат на президентских выборах в США в 2024 году. Кристофер Кристи. Фото: google.com

Член Республиканской партии США и возможный кандидат на президентских выборах 2024 Кристофер Кристи считает, что стоит увеличить размер помощи Украине. В настоящее время США тратит 5% годового бюджета на военную помощь.

Об этом Кристофер Кристи заявил в эфире телеканала Fox News.

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Увеличение размера помощи Украине

По его словам, Вооруженные силы Украины уничтожили уже половину российской техники на поле боя.

"Нам нужно это сделать, потому что если этого не произойдет, то другие наши союзники усомнятся в том, стоят ли чего-нибудь наши обещания", — объяснил необходимость увеличения помощи Кристи.

Также он напомнил о том, что США обещали Украине поддержку в случае угрозы территориальной целостности еще в начале 1990-х годов, когда украинцы лишились ядерного оружия.

"Украина тогда выполнила свои обязательства, а мы должны выполнять свои", — подчеркнул Кристи.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил готовность Украины предоставить подробную информацию о полученной от США военной помощи, на чем настаивает новый представитель Палаты представителей Майк Джонсон. При этом Данилов выразил уверенность, что сотрудничество Украины и США продолжится.