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Участник президентской гонки в США призвал к увеличению помощи Украине

29 октября 2023 12:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Участник президентской гонки в США призвал к увеличению помощи Украине
Кандидат на президентских выборах в США в 2024 году. Кристофер Кристи. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Член Республиканской партии США и возможный кандидат на президентских выборах 2024 Кристофер Кристи считает, что стоит увеличить размер помощи Украине. В настоящее время США тратит 5% годового бюджета на военную помощь.

Об этом Кристофер Кристи заявил в эфире телеканала Fox News.

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По его словам, Вооруженные силы Украины уничтожили уже половину российской техники на поле боя.

"Нам нужно это сделать, потому что если этого не произойдет, то другие наши союзники усомнятся в том, стоят ли чего-нибудь наши обещания", — объяснил необходимость увеличения помощи Кристи.

Также он напомнил о том, что США обещали Украине поддержку в случае угрозы территориальной целостности еще в начале 1990-х годов, когда украинцы лишились ядерного оружия.

"Украина тогда выполнила свои обязательства, а мы должны выполнять свои", — подчеркнул Кристи.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил готовность Украины предоставить подробную информацию о полученной от США военной помощи, на чем настаивает новый представитель Палаты представителей Майк Джонсон. При этом Данилов выразил уверенность, что сотрудничество Украины и США продолжится.

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