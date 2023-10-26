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Україна готова надати США всю інформацію про допомогу — Данілов про нового спікера Конгресу

26 жовтня 2023 10:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна готова надати США всю інформацію про допомогу — Данілов про нового спікера Конгресу
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: sluga-narodu.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив готовність України надати детальну інформацію про отриману від США військову допомогу, на чому наполягає новий речник Палати представників Майк Джонсон. При цьому Данілов висловив упевненість, що співпраця України та США продовжиться.

Про це Данілов повідомив в ефірі телемарафону.

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Данілов зазначив, що прихід нового керівника Палати говорить про поновлення її активної роботи, що є дуже сприятливим для України.

"З приводу контролю фінансової підтримки, я впевнений у продовженні нашого партнерства. Вимога контролювати виділені кошти і допомогу, що надається, — це нормальна практика", — сказав Данілов.

При цьому він зазначив, що Україна відкрита до діалогу і готова надати всі дані про допомогу, отриману від США.

Нагадаємо, що австралійський літак E-7A Wedgetail буде розміщений у Німеччині, на прохання США, з метою забезпечення безпеки міжнародної допомоги, що спрямовується Україні. Ця ініціатива розпочне свою роботу найближчим часом.

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