У ВР відкриють Офіс з адаптації законів України до норм ЄС: крок на шляху до євроінтеграції

Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: google.com

У парламенті відкриють Офіс, який допомагатиме українському законодавству адаптуватись до норм європейського права. Відповідне розпорядження вже підписане.

Про це повідомляє глава Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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"Впевнений, що новостворений Офіс додасть нової якості ухваленим законам і стане дієвим інструментом для того, аби забезпечити відповідність всіх законодавчих ініціатив acquis ЄС", — зазначив Стефанчук.

Глава ВР повідомляє, що основними завданнями Офісу буде експертна, аналітична, інформаційна й документальна підтримка комітетів парламенту під час опрацювання євроінтеграційних законопроєктів.

"Забезпечення діяльності Офісу буде здійснюватися за рахунок міжнародної технічної допомоги", — додав Стефанчук.

Нагадаємо, що 12 квітня, відбулося перше спільне засідання українських парламентаріїв та депутатів Європарламенту, на якому було застережено створення структурної співпраці між комітетами наших парламентів. Це означає, що кожен комітет українського парламенту тепер стає євроінтеграційним, і законодавчі ініціативи розглядатимуться через призму їхньої відповідності європейським нормам.