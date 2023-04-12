Нардепи провели перше засідання із депутатами Європарламенту: що відомо

Українські парламентарі проводять перше засідання із депутатами Європаламенту. Фото: Facebook/ Руслан Стефанчук

У середу, 12 квітня, відбулося перше спільне засідання українських парламентаріїв та депутатів Європарламенту , на якому було застережено створення структурної співпраці між комітетами наших парламентів. Це означає, що кожен комітет українського парламенту тепер стає євроінтеграційним, і законодавчі ініціативи розглядатимуться через призму їхньої відповідності європейським нормам.

Про це повідомив речник Верховної Ради Руслан Стефанчук .

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Засідання депутатів

Засідання з Європарламентом є новою архітектурою українського парламентаризму та сприяє просуванню України до повноправного членства у Європейському Союзі.

На засіданні було висловлено подяку голові Європейського Парламенту Роберту Мецоле за ініціативу проведення зустрічі та підтримку прагнень України стати повноправним членом ЄС. Процес вступу до ЄС потребує кропіткої роботи щодо адаптації національного законодавства до права ЄС, і Україна рада, що Європейський Парламент готовий співпрацювати з нами у цьому процесі.

Для успішного просування на євроінтеграційному шляху було застережено, що основою міжкомітетського діалогу будуть "дорожні карти" заходів на євроінтеграційному напрямі. Також проводитимуться регулярні зустрічі, спільні заходи та робочі контакти між парламентаріями, а також постійна взаємодія між нашими секретаріатами.

Створення структурної співпраці між комітетами наших парламентів стане важливим кроком для просування України на шляху до повноправного членства у Європейському Союзі. Така співпраця сприяє адаптації національного законодавства до права ЄС, що, у свою чергу, сприяє підвищенню якості життя громадян України та зміцненню її позицій на міжнародній арені.

Засідання народних депутатів та європаламентаріїв. Фото: Facbook/ Руслан Стефанчук

Засідання народних депутатів та європаламентаріїв. Фото: Facbook/ Руслан Стефанчук

Засідання народних депутатів та європаламентаріїв. Фото: Facbook/ Руслан Стефанчук

Нагадаємо, що понад 130 депутатів Європарламенту підписалися під петицією про запровадження "податку на багатство". Співавторами податку є депутат-соціалістка та відомий французький економіст.