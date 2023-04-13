В ВР откроют Офис по адаптации законов Украины к нормам ЕС: шаг на пути к евроинтеграции

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: google.com

В парламенте будет открыт Офис, который будет помогать украинскому законодательству адаптироваться к нормам европейского права. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Об этом сообщает глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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"Уверен, что вновь Офис придаст новое качество принятым законам и станет действенным инструментом для того, чтобы обеспечить соответствие всех законодательных инициатив acquis ЕС", — отметил Стефанчук.

Глава ВР сообщает, что основными задачами Офиса будет экспертная, аналитическая, информационная и документальная поддержка комитетов парламента при проработке евроинтеграционных законопроектов.

"Обеспечение деятельности Офиса будет осуществляться за счет международной технической помощи", — добавил Стефанчук.

Напомним, что 12 апреля состоялось первое совместное заседание украинских парламентариев и депутатов Европарламента, на котором было оговорено создание структурного сотрудничества между комитетами наших парламентов. Это означает, что каждый комитет украинского парламента теперь становится евроинтеграционным, и законодательные инициативы будут рассматриваться через призму соответствия европейским нормам.