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В ВР откроют Офис по адаптации законов Украины к нормам ЕС: шаг на пути к евроинтеграции

13 апреля 2023 06:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В ВР откроют Офис по адаптации законов Украины к нормам ЕС: шаг на пути к евроинтеграции
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В парламенте будет открыт Офис, который будет помогать украинскому законодательству адаптироваться к нормам европейского права. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Об этом сообщает глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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"Уверен, что вновь Офис придаст новое качество принятым законам и станет действенным инструментом для того, чтобы обеспечить соответствие всех законодательных инициатив acquis ЕС", — отметил Стефанчук.

Глава ВР сообщает, что основными задачами Офиса будет экспертная, аналитическая, информационная и документальная поддержка комитетов парламента при проработке евроинтеграционных законопроектов.

"Обеспечение деятельности Офиса будет осуществляться за счет международной технической помощи", — добавил Стефанчук.

 

Напомним, что 12 апреля состоялось первое совместное заседание украинских парламентариев и депутатов Европарламента, на котором было оговорено создание структурного сотрудничества между комитетами наших парламентов. Это означает, что каждый комитет украинского парламента теперь становится евроинтеграционным, и законодательные инициативы будут рассматриваться через призму соответствия европейским нормам.

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