Рада припинила повноваження нардепів Жупанина та Шипайла

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У четвер, 3 вересня, Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження народних депутатів від фракції "Слуга народу" Андрія Жупанина та Остапа Шипайла. Відповідні рішення парламент ухвалив 3 вересня після того, як попередня спроба позбавити їх мандатів не набрала необхідної кількості голосів. За проголосували 234 та 235 народних депутатів відповідно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Парламент припинив повноваження Жупанина та Шипайла

Обидва депутати ще 18 серпня заявили про намір скласти депутатські мандати. Однак під час голосування 19 серпня Верховній Раді не вдалося підтримати припинення їхніх повноважень.

Тоді за припинення мандата Жупанина проголосували лише 211 депутатів, а за Шипайла — 218. Для ухвалення рішення необхідно щонайменше 226 голосів.

Після цього у Верховній Раді зареєстрували нові постанови №15577 та №15578, які парламент цього разу підтримав необхідною кількістю голосів.

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Що відомо про Жупанина та Шипайла

Андрій Жупанин потрапив до Верховної Ради у 2019 році за списком партії "Слуга народу". У парламенті він обіймав посаду заступника голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, а своє рішення скласти мандат пояснював бажанням перейти до практичної роботи в енергетичній сфері.

Остап Шипайло також був обраний до парламенту у 2019 році за списком "Слуги народу". Він працював у Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку та разом із Жупаниним подав заяву про дострокове припинення депутатських повноважень у серпні.

Як писали Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти щодо посилення відповідальності за діяльність шахрайських кол-центрів і банківські схеми. Покарання пропонують посилити не лише для виконавців, а й для організаторів, власників та тих, хто отримує прибуток від таких схем. Окремі зміни стосуються боротьби з використанням "дропів" і незаконними операціями з банківськими рахунками.

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