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Главная Политика В Верховной Раде принес присягу новый депутат от "Слуги народа"

В Верховной Раде принес присягу новый депутат от "Слуги народа"

Ua ru
16 сентября 2026 10:48
Дмитрий Видолоб принес присягу народного депутата от партии Слуга народа
Дмитрий Видолоб приносит присягу. Фото: кадр из видео

В четверг, 17 сентября, Дмитрий Видолоб принес присягу народного депутата Украины во время заседания Верховной Рады. Он вошел в парламент по избирательному списку партии "Слуга народа" вместо Андрея Мисяца, который отказался от мандата. После принесения присяги Видолоб официально обрёл депутатские полномочия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Дмитрий Видолоб принес присягу народного депутата в Раде

Видолоб был включен в избирательный список "Слуги народа" под №168 на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

Ранее Центральная избирательная комиссия признала его избранным и зарегистрировала в качестве народного депутата. Такое решение было принято после того, как Андрей Мисяц, которого ранее признали избранным, подал заявление об отказе от депутатского мандата.

По информации Государственной регуляторной службы, Дмитрий Видолоб является президентом ассоциации "Союз ювелиров Украины" и ассистентом кафедры эргономики и проектирования одежды Киевского национального университета технологий и дизайна.

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Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада лишила депутатских мандатов двух народных депутатов от партии "Слуга народа". Соответствующие решения парламент принял во время заседания 3 сентября.

15 сентября в Верховной Раде принесла присягу новая народная депутатка от "Слуги народа" Елена Слободян. Это произошло 15 сентября после решения о признании её избранной в парламент. Она официально обрела депутатские полномочия после принесения присяги.

Верховная Рада Слуга народа нардепы парламент присяга
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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