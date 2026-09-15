Олена Слободян склала присягу народної депутатки від Слуги народу

Олена Слободян складає присягу. Фото: кадр із відео

У Верховній Раді 15 вересня склала присягу народної депутатки Олена Слободян. Після цього вона офіційно набула депутатських повноважень та приєдналася до парламентської фракції "Слуга народу". Слободян стала однією з двох нових обранців, які мають замінити депутатів, чиї повноваження були достроково припинені.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Верховної Ради, передає Новини.LIVE.

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Олена Слободян офіційно стала депутаткою Верховної Ради

Напередодні Центральна виборча комісія визнала Олену Слободян обраною народною депутаткою України. 9 вересня ЦВК зареєструвала її депутаткою після розгляду відповідної заяви та необхідних документів.

Слободян балотувалася до Верховної Ради за списком політичної партії "Слуга народу" під №166. До обрання народною депутаткою Слободян очолювала секретаріат голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. На цій посаді вона працювала з 2021 року.

Олена Слободян має освіту у сфері права та науковий ступінь. Вона навчалася у Хмельницькому університеті управління та права, де також закінчила аспірантуру та захистила дисертацію.

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Як писали Новини.LIVE, 3 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Андрія Жупанина та Остапа Шипайла за їхніми особистими заявами. Після цього у складі парламенту залишилися вакантні депутатські місця, одне з яких тепер зайняла Слободян.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується оновити правила роботи парламенту під час повітряних тривог. Зокрема, йдеться про можливість продовжувати пленарні засідання в укритті та організувати голосування депутатів у таких умовах. Проєкт також передбачає новий порядок переходу парламенту до роботи в безпечному приміщенні під час загрози атаки.