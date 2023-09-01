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В сентябре Зеленский поедет в США: что известно

1 сентября 2023 22:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сентябре Зеленский поедет в США: что известно
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Stelios Misinas
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сентябре Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Соединенные Штаты Америки. Он посетит ежегодную встречу мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщил посол Албании в ООН Ферит Ходжа, передает The Guardian.

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Визит Зеленского в США

Ожидается, что глава государства примет участие в заседании Совета Безопасности ООН относительно Украины.

Албания председательствует в Совете, состоящем из 15 членов, в этом месяце. Мировые лидеры начнут собираться в Нью-Йорке с 18 сентября для участия в заседании высокого уровня Генассамблеи ООН.

Ходжа рассказал, что заседание Совета Безопасности ООН относительно Украины состоится 20 сентября.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас идет активная подготовка к переговорам и встречам, которые запланированы на сентябрь.

Также мы писали, что украинский лидер Владимир Зеленский ответил на вопрос, пойдет ли на второй срок, если в 2024 году пройдут выборы. Прямого ответа он не дал, однако подчеркнул, что не покинет страну во время войны.

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