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В Турции стартовал второй тур президентских выборов

28 мая 2023 09:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Турции стартовал второй тур президентских выборов
Человек проходит мимо билбордов предвыборной кампании Кемаля Килидароглу. Фото: REUTERS/Yves Herman
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 28 мая, в Турции начался второй тур президентских выборов. Избиратели будут выбирать между действующим президентом Реджепом Таипом Эрдоганом и лидером оппозиции Кемалем Килидароглу.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Второй тур выборов в Турции

В воскресенье, 28 мая, в 08:00 в Турции открылись избирательные участки. Продолжится голосование до 17:00, а уже в 18:00 начнут публиковать первые результаты. К этому времени делать какие-либо прогнозы и подводить итоги категорически запрещено.

Избиратели будут выбирать среди двух кандидатов — действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера оппозиции Кемаля Килидароглу.

Как прошел первый тур выборов

15 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов, поэтому в стране проходит второй тур голосования.

Первый тур завершился с таким результатом:

  • Эрдоган — 49,52%
  • Киличдароглу — 44,88%
  • Оган — 5,17%
  • Индже — 0,43%

Это впервые в истории страны, когда президента выбирают не во время первого тура, а состоится второй.

Напомним, по прогнозам СМИ, эти выборы могут положить конец 20-летнему правлению действующего президента Таипа Эрдогана. Многие выразили возмущение из-за медленной начальной реакции правительства на землетрясения, произошедшие в стране в феврале.

Однако уже после первого тура мнения разделились. Журналисты Politico считают, что результаты первого тура – огромная победа для Эрдогана. Вопреки всем прогнозам, его партия и сам лидер страны обеспечили себе большинство парламентов.

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