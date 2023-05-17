Вибори в Туреччині: як результати зіграли на користь Ердогану

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звертається до своїх прихильників напередодні виборів. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

Нещодавні вибори в Туреччині, які відбулись 14 травня, стали величезною перемогою для чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана. Всупереч усім прогнозам, партія Ердогана та сам лідер країни забезпечили собі більшість у парламентів.

Про це пише видання Politico.

Читайте також:

Як результати зіграли на користь Ердогану

Видання зазначає, що всупереч очікуванням, правляча Партія справедливості та розвитку (ПСР) Ердогана та його Народний альянс, включаючи Партію націоналістичного руху (MHP), забезпечили собі більшість у парламенті.

Щобільше, довголітній лідер отримав набагато більше результатів, ніж передбачали соціологи в першому турі президентських виборів, набравши 49,42 відсотка порівняно з його головним опозиційним суперником, лідером Республіканської народної партії (CHP) Кемалем Кілічдароглу, який отримав 44,95 відсотка. голосів.

"За винятком великого сюрпризу, тепер, схоже, Ердоган здобуде перемогу у другому турі. І, що дивно, дехто в Європейському Союзі зітхне з полегшенням", — пише видання.

Нагадаємо, 15 травня у Туреччині підбили підсумки голосування на виборах президента. Жоден із кандидатів не набрав потрібних 50% голосів, тому у країні відбудеться другий тур вже 28 травня.

За прогнозами ЗМІ, вибори у Туреччині можуть покласти край 20-літньому правлінню чинного президента Таїпа Ердогана. Багато людей висловили обурення через повільну початкову реакцію уряду на землетруси, які сталися в країні у лютому.