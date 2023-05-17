Вибори в Туреччині: як результати зіграли на користь Ердогану
Нещодавні вибори в Туреччині, які відбулись 14 травня, стали величезною перемогою для чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана. Всупереч усім прогнозам, партія Ердогана та сам лідер країни забезпечили собі більшість у парламентів.
Про це пише видання Politico.
Як результати зіграли на користь Ердогану
Видання зазначає, що всупереч очікуванням, правляча Партія справедливості та розвитку (ПСР) Ердогана та його Народний альянс, включаючи Партію націоналістичного руху (MHP), забезпечили собі більшість у парламенті.
Щобільше, довголітній лідер отримав набагато більше результатів, ніж передбачали соціологи в першому турі президентських виборів, набравши 49,42 відсотка порівняно з його головним опозиційним суперником, лідером Республіканської народної партії (CHP) Кемалем Кілічдароглу, який отримав 44,95 відсотка. голосів.
"За винятком великого сюрпризу, тепер, схоже, Ердоган здобуде перемогу у другому турі. І, що дивно, дехто в Європейському Союзі зітхне з полегшенням", — пише видання.
Нагадаємо, 15 травня у Туреччині підбили підсумки голосування на виборах президента. Жоден із кандидатів не набрав потрібних 50% голосів, тому у країні відбудеться другий тур вже 28 травня.
За прогнозами ЗМІ, вибори у Туреччині можуть покласти край 20-літньому правлінню чинного президента Таїпа Ердогана. Багато людей висловили обурення через повільну початкову реакцію уряду на землетруси, які сталися в країні у лютому.