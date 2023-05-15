У Туреччині закінчились вибори: результати

Президент Туреччини Таїп Ердоган звертається до своїх прихильників під час мітингу напередодні президентських і парламентських виборів. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

У Туреччині підбили підсумки голосування на виборах президента. Жоден із кандидатів не набрав потрібних 50% голосів, тому у країні відбудеться другий тур вже 28 травня.

Про це повідомляє CNN Turk.

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Вибори президента у Туреччині

У неділю, 14, травня, у Туреччині пройшли президентські вибори. Згідно з попередніми результатами, чинний глава держави Реджеп Тайіп Ердоган отримав 49,51% голосів, а його основний суперник Кемаль Киличдароглу — 44,88%. Інші кандидати Сінан Оган та Мухаррем Інсе набрали 5,17%, та 0,44% відповідно.

Відповідно, якщо жоден з кандидатів не набрав 50% голосів, то відбудеться другий тур виборів. У Туреччині він пройде 28 травня. Це вперше в історію країни, коли президента обирають не під час першого туру, а відбудеться другий.

Нагадаємо, за прогнозами ЗМІ, ці вибори можуть покласти край 20-літньому правлінню чинного президента Таїпа Ердогана. Багато людей висловили обурення через повільну початкову реакцію уряду на землетруси, які сталися в країні у лютому.