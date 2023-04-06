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У Центрі нацспротиву пояснили, яке завдання Кремля виконує новий голова "уряду ДНР"

6 квітня 2023 17:08
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Євген Солнцев
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Останні кадрові зміни в "ДНР" свідчать про невдоволення в Кремлі зближенням очільника окупаційної адміністрації Донецької області Дениса Пушиліна та глави Чечні Рамзана Кадирова. Завданням призначеного нещодавно "прем'єр-міністра" "ДНР" Євгена Солнцева є позбавити Кадирова впливу на окуповану Донеччину. 

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву

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Як відомо, 30 березня окупанти змінили "голову уряду"так званої "ДНР". Замість Віталія Хоценка, якого відправили в Омськ, "головою уряду" призначено чергового гастролера із росії Євгена Солнцева, який був заступником Хоценка.

"Все своє життя Солнцев працював у рф й немає жодного відношення до Донбасу. Його призначення розширює його повноваження й фактично саме він буде керувати регіоном й контролювати фінансові потоки", — пояснюють у Центрі нацспротиву. 

Сигнал від Кремля

На думку аналітиків Центру нацспротиву, кадрові змін у "ДНР" є реакцією Москви на зближення Пушиліна та Кадирова. 

"Пушилін роками виконує лише постановочну роль й не має влади в регіоні. Гауляйтер давно потрапив під вплив чеченського терориста Кадирова, який використовує Пушиліна для монопольного права на пограбування регіону", — йдеться у повідомленні. 

У Центрі зазначають, що завдання Солнцева є позбавити Кадирова впливу, та перехопити ініціативу у роботі з підрядниками, адже наразі московські еліти змагаються за право якнайшвидше освоїти кошти на "відновлення" територій.

Нагадаємо, 30 березня глава "ДНР" Денис Пушилін оголосив про відставку уряду квазіреспубліки. 

На початку березня російський терорист, глава так званої "ДНР" Денис Пушилін розповів про свою поїздку до Чеченської Республіки. Там він поспілкувався з лідером Чечні Рамзаном Кадировим. 

Також раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін таємно купив  ділянку 550 кв.м землі в Бразилії. Символічно, що заяву на купівлю-продаж ділянки він подав у день звільнення Херсона.

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