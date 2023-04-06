В Центре нацсопротивления объяснили, какую задачу Кремля выполняет новый глава "правительства ДНР"

Евгений Солнцев

Последние кадровые изменения в "ДНР" свидетельствуют о недовольстве в Кремле сближением главы оккупационной администрации Донецкой области Дениса Пушилина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Задачей назначенного недавно "премьер-министра" "ДНР" Евгения Солнцева является лишить Кадырова влияния на оккупированную Донецкую область.

Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

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Как известно, 30 марта оккупанты сменили "главу правительства" так называемой "ДНР". Вместо Виталия Хоценко, которого отправили в Омск, "главой правительства" назначен очередной гастролер из россии Евгений Солнцев, который был заместителем Хоценко.

"Всю свою жизнь Солнцев работал в россии и не имел никакого отношения к Донбассу. Его назначение расширяет его полномочия и фактически именно он будет управлять регионом и контролировать финансовые потоки", — объясняют в Центре нацсопротивления.

Сигнал от Кремля

По мнению аналитиков Центра нацсопротивления, кадровые изменения в "ДНР" являются реакцией Москвы на сближение Пушилина и Кадырова.

"Пушилин годами выполняет только постановочную роль и не имеет власти в регионе. Гауляйтер давно попал под влияние чеченского террориста Кадырова, использующего Пушилина для монопольного права на ограбление региона", — говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что задачей Солнцева является лишить Кадырова влияния и перехватить инициативу в работе с подрядчиками, ведь московские элиты соревнуются за право как можно быстрее освоить средства на "восстановление" территорий.

Напомним, 30 марта глава "ДНР" Денис Пушилин объявил об отставке правительства квазиреспублики.

В начале марта российский террорист, глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин рассказал о своей поездке в Чеченскую Республику. Там он пообщался с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

Также ранее в СМИ появилась информация, что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин тайно купил участок 550 кв.м земли в Бразилии. Символично, что заявление на куплю-продажу участка он подал в день освобождения Херсона.