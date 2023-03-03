Пушилін похвалився поїздкою до Чечні та видав порцію лестощів Кадирову

Пушилін побував у Чечні

Російський терорист, глава так званої "ДНР" Денис Пушилін розповів про свою робочу поїздку до Чеченської Республіки. Там він поспілкувався з лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

Про це Пушилін та Кадиров написали у своїх Telegram-каналах.

Подробиці

У рамках візиту делегація "ДНР" відвідала могилу першого президента Чеченської Республіки Ахмата-Хаджі Кадирова. Також Кадиров показав гостю Російський університету спецназу, де Пушилін зміг спостерігати тренування "добровольців", які беруть участь у війні проти України.

Пушилін також не стримувався у лестощах на адресу Кадирова. Називав його "дорогим братом" і "справжнім другом Донбасу". Він захоплювався батьком Размана Кадирова та рівнем підготовки чеченських спецназівців.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що путінський поплічник Рамзан Кадиров має серйозні проблеми зі здоров’ям. За останні кілька місяців Кадиров сильно набрав ваги, виглядає дуже одутлим, а на його відеороликах можна побачити, що йому важко відкривати заплилі очі.

Також нагадаємо, що у лютому цього року Кадиров нагородив сам себе званням героя Чечні та заявив, що планує створити власну приватну військову компанію.