Терорист Пушилін оголосив про відставку "уряду ДНР"

Денис Пушилін

Після призначення так званого "голови уряду ДНР" на нову посаду у росії, "уряд" квазіреспубліки іде у відставку. Голова окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін назвав ім'я людини, яка може стати новим головою "уряду ДНР".

Про це Денис Пушилін написав у своєму Telegram.

Причини відставки

Напередодні президент росії володимир путін призначив Віталія Хоценка виконувачем обов'язків губернатора Омської області. А одже, головою "уряду ДНР" він більше не є. Тому Пушилін оголосив про формальну відставку "уряду".

Пушилін пояснив, що "чиновники" залишаться на своїх посадах, поки не буде сформовано новий склад.

"Вніс подання до "Народної Ради" на посаду голови уряду кандидатуру першого віце-прем'єра Євгена Солнцева", — повідомив Пушилін.

Що відомо про претендента на посаду "прем'єра-міністра ДНР"

На цей час Соннцев займається питаннями будівництва та відновлення "ДНР".

Євген Солнцев отримав спеціальність інженера-будівельника у Воронезькому державному архітектурно-будівельному університеті. Потім закінчив аспірантуру у Московському державному будівельному університеті. Кандидат технічних наук.

Після програми підвищення кваліфікації обійняв посаду начальника дирекції з комплексної реконструкції залізниць та будівництва об'єктів залізничного транспорту — філії ВАТ "РЖД". Посаду заступника голови "уряду ДНР" обіймає з 8 червня 2022 року.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін таємно купив ділянку 550 кв.м землі в Бразилії. Символічно, що заяву на купівлю-продаж ділянки він подав у день звільнення Херсона.