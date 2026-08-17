Кадрові призначення в уряді: Рада може проголосувати за нових міністрів 19 або 20 серпня

Засідання Кабінету міністрів. Фото: Сергій Корецький/Telegram

Верховна Рада може розглянути нові кадрові призначення на посади очільників міністерств уже цього тижня. Ймовірно, відповідні питання можуть винести на голосування у середу або четвер. Водночас конкретні кандидатури поки зарано називати, оскільки парламент очікує на офіційні подання від президента України.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" заявив народний депутат від "Батьківщини" Сергій Євтушок.

Парламент може призначити нових міністрів у середу або четвер

За словами Євтушка, у вівторок кадрових питань у парламенті, ймовірно, не буде, оскільки депутати поки не мають відповідних подань.

"Завтра, я думаю, що не буде ніяких кадрових питань, адже мені здається, що вже би ми знали про це. Принаймні з певних кулуарних якихось розмов з колегами", — зазначив нардеп.

Водночас нардеп припустив, що голосування за призначення нових керівників міністерств може відбутися у середу або четвер.

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Депутат наголосив, що наразі не варто прогнозувати конкретні прізвища кандидатів, адже остаточно ситуація стане зрозумілою після надходження відповідних документів від глави держави.

"Як тільки надійде від президента України подання, ми одразу будемо знати це, будемо коментувати. Зараз забігати попереду якось не зовсім правильно", — сказав Євтушок.

Таким чином, кадрові рішення щодо вакантних посад керівників міністерств можуть з’явитися на порядку денному Верховної Ради вже найближчими днями, однак їх проведення залежатиме від офіційних подань президента.

Як писали Новини.LIVE, 16 липня Верховна Рада підтримала новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. До уряду увійшли, зокрема, Денис Шмигаль, Тетяна Бережна, Іван Вигівський, Віктор Ляшко, Сергій Марченко та Оксана Ферчук. Водночас вакантними залишилися посади міністрів закордонних справ і оборони, кандидатури на які вносить президент.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький 23 липня зареєстрував у Верховній Раді перший законопроєкт свого уряду, присвячений реформуванню системи захисту дітей та сімейного виховання. Документ передбачає майже трикратне підвищення виплат для дітей під опікою, прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а для дітей з інвалідністю виплати можуть зрости до 24,7–29,2 тисячі гривень.