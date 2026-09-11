У Раді готують новий порядок роботи під час повітряної тривоги

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У Верховній Раді пропонують змінити порядок роботи парламенту під час повітряних тривог. Згідно з проєктом постанови, після оголошення небезпеки депутати матимуть до 10 хвилин, щоб перейти до укриття, після чого пленарне засідання зможе продовжитися вже там. Голосування, реєстрацію та запис на виступ у такому разі планують проводити особисто через електронну систему.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Реклама

Як працюватиме Рада під час тривоги

Автори документа пояснюють необхідність змін тим, що через регулярні повітряні тривоги в Києві пленарні засідання парламенту доводиться переривати. На їхню думку, тривалі паузи можуть негативно впливати на безперервність законотворчого процесу та виконання Радою своїх конституційних повноважень.

Проєктом пропонується передбачити, що пленарне засідання після оголошення повітряної тривоги не припинятиметься остаточно, а після перерви продовжуватиметься в облаштованому укритті будинку Верховної Ради.

При цьому депутати повинні будуть перейти до укриття протягом 10 хвилин після отримання інформації про підвищену небезпеку або оголошення повітряної тривоги.

Читайте також:

Укриття має бути обладнане таким чином, щоб у ньому можна було організувати подальшу роботу парламенту, зокрема реєстрацію депутатів, їхній запис на виступи та голосування.

Як голосуватимуть нардепи

Окремо в документі прописані правила використання електронної системи. У разі проведення засідання в укритті депутати мають особисто здійснювати реєстрацію, запис на виступ та голосування.

При цьому система повинна унеможливлювати голосування народного депутата іншою особою. Саме голосування з питань порядку денного планують проводити виключно за допомогою електронної системи.

Якщо повітряна тривога завершиться під час розгляду питань порядку денного, депутати зможуть не повертатися до зали одразу. Проєкт передбачає можливість продовжити роботу в укритті до завершення розгляду всіх питань порядку денного цього дня.

Автори постанови пропонують скасувати норму, яка зараз передбачає обов’язкове переривання пленарного засідання Верховної Ради у разі оголошення повітряної тривоги.

Йдеться про підпункт 8 пункту 1 постанови Верховної Ради від 7 лютого 2023 року №2912-IX. Натомість має бути встановлений новий механізм, який дозволить парламенту продовжувати роботу в безпечному місці.

Порядок використання електронної системи під час такого засідання затверджуватиме Голова Верховної Ради відповідно до своїх повноважень.

Як повідомляли Новини.LIVE, Верховна Рада тестує новий формат роботи під час повітряних тривог — депутати голосуватимуть в укритті зі своїх телефонів або планшетів. Для доступу до системи кожен нардеп використовуватиме персональний QR-код, а в укритті вже підготували місця для 330 парламентарів. Перед запуском систему тестують групами, щоб перевірити її роботу під час пленарних засідань.

Також Новини.LIVE писали, що голосування нардепів із телефона під час тривог не означатиме повноцінної дистанційної роботи парламенту. Депутат зможе користуватися власним телефоном для голосування, але лише перебуваючи у визначеному укритті Верховної Ради.