Елена Слободян принесла присягу в качестве народного депутата от партии Слуга народа

Елена Слободян принимает присягу. Фото: кадр из видео

15 сентября в Верховной Раде принесла присягу народный депутат Елена Слободян. После этого она официально обрела депутатские полномочия и присоединилась к парламентской фракции "Слуга народа". Слободян стала одной из двух новых депутатов, которые должны заменить депутатов, полномочия которых были досрочно прекращены.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Верховной Рады, передает Новини.LIVE.

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Елена Слободян официально стала депутатом Верховной Рады

Накануне Центральная избирательная комиссия признала Елену Слободян избранной народной депутаткой Украины. 9 сентября ЦИК зарегистрировала её в качестве депутата после рассмотрения соответствующего заявления и необходимых документов.

Слободян баллотировалась в Верховную Раду по списку политической партии "Слуга народа" под № 166. До избрания народным депутатом Слободян возглавляла секретариат председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. На этой должности она работала с 2021 года.

Елена Слободян имеет образование в области права и научную степень. Она училась в Хмельницком университете управления и права, где также окончила аспирантуру и защитила диссертацию.

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Как писали Новини.LIVE, 3 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Андрея Жупанина и Остапа Шипайла по их личным заявлениям. После этого в составе парламента остались вакантные депутатские места, одно из которых теперь заняла Слободян.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается обновить правила работы парламента во время воздушных тревог. В частности, речь идет о возможности продолжать пленарные заседания в укрытии и организовать голосование депутатов в таких условиях. Проект также предусматривает новый порядок перехода парламента к работе в безопасном помещении во время угрозы атаки.