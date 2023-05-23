У Словенії визнали Голодомор геноцидом українського народу

Парламентері Словенії на засіданні. Фото: pravlife.org

У Словенії депутати парламенту ухвалили декларацію, яка визнає Голодомор геноцидом українців. Володимир Зеленський подякував партнерам за цей крок.

Про це повідомив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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"Вдячний словенським парламентаріям за прийняття декларації, яка визнає Голодомор геноцидом Українського народу й вшановує пам'ять жертв цього страшного злочину. Людство має знати та пам'ятати цей жах, щоби він не повторився у майбутньому!" — заявив Руслак Стефанчук.



Президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах подякував парламентарям Словенії за ухвалення декларації.

"Вдячний словенським парламентарям з Державного зібрання за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять мільйонів українських жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років", — написав Володимир Зеленський.

I am grateful to 🇸🇮 parliamentarians from @Drzavnizbor for adopting the Declaration honoring the memory of millions of 🇺🇦 victims of the Holodomor-Genocide in Ukraine in 1932-1933. The international coalition of states committed to restoring historical justice continues to grow… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2023

Нагадаємо, що парламент Франції визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Парламент Ісландії одноголосно підтримав резолюцію Ділії Міст Ейнарсдоттір, членкині від Партії незалежності, про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Ще одна країна світу визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідне ухвалила Палата представників бельгійського парламенту.

Парламент Болгарії ухвалила проєкт рішення про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом і категорично засудив його винуватців. Тепер кожну останню суботу листопада в країні вшановуватимуть День честі та пам'яті жертв голоду в Україні.