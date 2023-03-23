Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Ділья Міст Ейнарсдоттір, член парламенту Ісландії від Партії незалежності

Парламент Ісландії одноголосно підтримав резолюцію Ділії Міст Ейнарсдоттір, членкині від Партії незалежності, про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За словами Ділії, це дуже символічно, що Альтинг (однопалатний парламент Ісландії, який складається із 63 членів. — Ред.) схвалив цю пропозицію зараз, коли минуло 90 років після Голодомору, у той час, коли йде війна в Україні.

"Те, що ми підтримуємо Україну, рідко мало більше значення. Зараз, через рік після російського вторгнення, війна, схоже, не закінчується. Схвалення пропозиції надсилає чіткий сигнал про позицію Ісландії щодо війни і є важливою та символічною підтримкою для народу України", — заявила членкиня парламенту.

Українська сторона щиро подякувала Парламенту Ісландії за підтримку України. Так Дмитро Кулеба у своєму Twitter написав, що це рішення, то є справжня солідарність та пошана Ісландії до мільйонів жертв Голодомору.

Також рішення Альтингу прокоментував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що росіяни не зможуть стерти докази своїх злочинів. Справедливість візьме гору.

The Parliament of Iceland has recognized Holodomor as genocide of Ukrainian people.



The historical front is a battle for justice. The Russians will not be able to erase the evidence of their own off crimes.



Justice will prevail. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 23, 2023

Нагадаємо, на початку березня Бельгія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідне ухвалила Палата представників бельгійського парламенту.