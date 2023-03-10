Бельгія визнала Голодомор геноцидом українців

Палата представників бельгійського парламенту ухвалила відповідне рішення

Ще одна країна світу визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідне ухвалила Палата представників бельгійського парламенту.

Про це у своєму Twitter повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави назвав це рішення Бельгії "глибоко символічним кроком".

A historic voting in 🇧🇪 House of Representatives: one more state recognized the Holodomor of 1932-1933 as genocide of the Ukrainian people! I’m thankful to Belgium for this important decision for every Ukrainian, for this deeply symbolic step today! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2023

"Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок", — написав Президент.

Як відомо, раніше відповідне рішення ухвалив парламент Болгарії. Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення росії кількість країн, які визнали Голодомор геноцидом українського народу, зросла.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що викрадення рф українських дітей — це також інструмент геноциду. Усі причетні за ці дії мають обов'язково постати перед судом.

Також ми писали, що в Україну вдалося повернути 8-річного хлопчика. Він перебував на тимчасово окупованій росією території.

Додамо, Єврокомісія та Польща запускають ініціативу з пошуку українських дітей, яких росіяни вивезли з окупованих територій.