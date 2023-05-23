В Словении признали Голодомор геноцидом украинского народа

Парламентарии Словении на заседании. Фото: pravlife.org

В Словении депутаты парламента приняли декларацию, признавшую Голодомор геноцидом украинцев. Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за этот шаг.

Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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"Благодарен словенским парламентариям за принятие декларации, которая признает Голодомор геноцидом Украинского народа и чтит память жертв этого страшного преступления. Человечество должно знать и помнить этот ужас, чтобы он не повторился в будущем!" — заявил Руслак Стефанчук.



Президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях поблагодарил парламентариев Словении за принятие декларации.

"Благодарен словенским парламентариям из Государственного собрания за принятие декларации, которая чествует память миллионов украинских жертв Голодомора-геноцида в Украине 1932-1933 годов", — написал Владимир Зеленский.

Я имеем прекрасный для 🇸🇮 parliamentarians от @Drzavnizbor для уважения к демонстрации уважения памяти миллионов 🇺🇦 victims of Holodomor-Genocide в Украине в 1932-1933. Интернациональная коалиция государств помещена в возвращение им. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 23, 2023

Напомним, что парламент Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Парламент Исландии единогласно поддержал резолюцию Дилии Мост Эйнарсдоттир, членкине от Партии независимости, о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Еще одна страна мира признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующее решение приняла Палата представителей бельгийского парламента.

Парламент Болгарии принял проект решения о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом и категорически осудил его виновников. Теперь каждую последнюю субботу ноября в стране будут чествовать День чести и памяти жертв голода в Украине.