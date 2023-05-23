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В Словении признали Голодомор геноцидом украинского народа

23 мая 2023 23:40
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Словении признали Голодомор геноцидом украинского народа
Парламентарии Словении на заседании. Фото: pravlife.org
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В Словении депутаты парламента приняли декларацию, признавшую Голодомор геноцидом украинцев. Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за этот шаг.

Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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"Благодарен словенским парламентариям за принятие декларации, которая признает Голодомор геноцидом Украинского народа и чтит память жертв этого страшного преступления. Человечество должно знать и помнить этот ужас, чтобы он не повторился в будущем!" — заявил Руслак Стефанчук.


Президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях поблагодарил парламентариев Словении за принятие декларации.

"Благодарен словенским парламентариям из Государственного собрания за принятие декларации, которая чествует память миллионов украинских жертв Голодомора-геноцида в Украине 1932-1933 годов", — написал Владимир Зеленский.

Напомним, что парламент Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Парламент Исландии единогласно поддержал резолюцию Дилии Мост Эйнарсдоттир, членкине от Партии независимости, о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Еще одна страна мира признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующее решение приняла Палата представителей бельгийского парламента.

Парламент Болгарии принял проект решения о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом и категорически осудил его виновников. Теперь каждую последнюю субботу ноября в стране будут чествовать День чести и памяти жертв голода в Украине.

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