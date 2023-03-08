​​​​​​​У штаті Мен республіканці намагалися зірвати голосування на підтримку України: деталі

Палата представників штату Мен підтримала Україну попри демарш республіканців

Республіканська меншість у парламенті штату Мен не захотіла підтримати проукраїнську резолюцію. Республіканці аргументували свою позицію корумпованістю України.

Про це повідомляє інформаційне агентство AP.

Резолюція на підтримку України

Палата представників штату Мен проголосувала за резолюцію на підтримку України.

У резолюції було засуджено варварську війну росії.

Членкиня Палати представників від Демократичної партії Ребекка Міллетт, яка працювала в Україні в якості члена Корпусу Миру, розповіла про наслідки російського вторгнення.

"Ніщо не виправдовує підтримку знищення культури, нації, народу. Ніщо", — наголосила вона.

Резолюція була проголосована 87 голосами “за”, 54 було подано “проти”.

Республіканці проти корумпованої України

Натомість республіканська меншість намагалася зірвати це голосування.

Аргументом республіканців було те, що Україна, мовляв, корумпована країна, тому США мають припинити допомагати цій країні.

Із 65 представників Республіканської партії проти резолюції на підтримку України проголосувало 53. Ще один голос проти віддав член Демократичної партії.

Нагадаємо, CNN пише, що кандидат у президенти США від Республіканської партії, хто б ним не став, займе позицію щодо зменшення допомоги Україні. Одним із аргументів буде те, що Джо Байден більше дбає про українців, ніж про американців.

Фото: Wabi5