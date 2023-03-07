Кандидат від республіканців на виборах-2024 наполягатиме на зменшенні допомоги Україні, — ЗМІ

Рон ДеСантіс (на фото), як і Дональд Трамп, буде використовувати у своїй виборчій риториці антиукраїнські гасла

Кандидат у президенти США від Республіканської партії, хто б ним не став, займе позицію щодо зменшення допомоги Україні. Одним із аргументів буде те, що Джо Байден більше дбає про українців, ніж про американців.

Про це пише у своєму аналізі передвиборчих настроїв видання CNN.

Кампанія республіканців гратиме проти України

Як прогнозує видання, ескалація передвиборчої кампанії у Республіканській партії між 45-м президентом США Дональдом Трампом та губернатором Флориди Роном ДеСантісом посилить негативне ставлення до України.

Зокрема, зростатиме антипатія рядових республіканців до того, що Сполучені Штати беруть активну участь в російсько-українській війні.

Перші ознаки

CNN нагадала про несхвальну реакцію республіканців, наближених до Дональда Трампа, на візит Джо Байдена до Києва.

Також видання зазначило, що є й інші ознаки зниження громадської підтримки постійної допомоги Україні з боку адміністрації Джо Байдена.

Яку позицію займе кандидат від республіканців

Як пише CNN, усе вказує на те, що будь-який кандидат від республіканців на виборах-2024 буде орієнтуватися на тих виборців, які вважають, що США мають витрачати гроші на захист власних кордонів, а не на кордони України.

Також передвиборча кампанія представника Республіканської партії буде зосереджена на тому, що Джо Байден більше піклується про іноземців, ніж про американців.

Нагадаємо, ще в грудні американські ЗМІ писали, що підконтрольна республіканцям Палата представників може змінити акценти у допомозі Україні. У Республіканській партії є впливова меншість, яка буде просувати ідею відмови від підтримки воюючої країни.

Фото: Facebook Рона ДеСантіса