Кандидат від республіканців на виборах-2024 наполягатиме на зменшенні допомоги Україні, — ЗМІ
Кандидат у президенти США від Республіканської партії, хто б ним не став, займе позицію щодо зменшення допомоги Україні. Одним із аргументів буде те, що Джо Байден більше дбає про українців, ніж про американців.
Про це пише у своєму аналізі передвиборчих настроїв видання CNN.
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Кампанія республіканців гратиме проти України
Як прогнозує видання, ескалація передвиборчої кампанії у Республіканській партії між 45-м президентом США Дональдом Трампом та губернатором Флориди Роном ДеСантісом посилить негативне ставлення до України.
Зокрема, зростатиме антипатія рядових республіканців до того, що Сполучені Штати беруть активну участь в російсько-українській війні.
Перші ознаки
CNN нагадала про несхвальну реакцію республіканців, наближених до Дональда Трампа, на візит Джо Байдена до Києва.
Також видання зазначило, що є й інші ознаки зниження громадської підтримки постійної допомоги Україні з боку адміністрації Джо Байдена.
Яку позицію займе кандидат від республіканців
Як пише CNN, усе вказує на те, що будь-який кандидат від республіканців на виборах-2024 буде орієнтуватися на тих виборців, які вважають, що США мають витрачати гроші на захист власних кордонів, а не на кордони України.
Також передвиборча кампанія представника Республіканської партії буде зосереджена на тому, що Джо Байден більше піклується про іноземців, ніж про американців.
Нагадаємо, ще в грудні американські ЗМІ писали, що підконтрольна республіканцям Палата представників може змінити акценти у допомозі Україні. У Республіканській партії є впливова меншість, яка буде просувати ідею відмови від підтримки воюючої країни.
Фото: Facebook Рона ДеСантіса