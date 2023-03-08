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В штате Мэн республиканцы пытались сорвать голосование в поддержку Украины: детали

8 марта 2023 10:24
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Палата представителей штата Мэн поддержала Украину, несмотря на демарш республиканцев
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Республиканское меньшинство в парламенте штата Мэн не захотело поддержать проукраинскую резолюцию. Республиканцы аргументировали свою позицию коррумпированностью Украины.

Об этом сообщает информационное агентство AP.

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Резолюция в поддержку Украины

Палата представителей штата Мэн проголосовала за резолюцию в поддержку Украины.

В резолюции была осуждена варварская война россии.

Членкиня Палаты представителей от Демократической партии Ребекка Миллетт, работавшая в Украине в качестве члена Корпуса Мира, рассказала о последствиях российского вторжения.

"Ничто не оправдывает поддержку уничтожения культуры, нации, народа. Ничто", — подчеркнула она.

Резолюция была проголосована 87 голосами "за", 54 было подано "против".

Республиканцы против коррумпированной Украины

В то же время республиканское меньшинство пыталось сорвать это голосование.

Аргументом республиканцев было то, что Украина-де коррумпированная страна, поэтому США должны прекратить помогать этой стране.

Из 65 представителей Республиканской партии против резолюции в поддержку Украины проголосовало 53. Еще один голос против подал член Демократической партии.

Напомним, CNN пишет, что кандидат в президенты США от Республиканской партии, кто бы им ни стал, займет позицию по уменьшению помощи Украине. Одним из аргументов будет то, что Джо Байден больше заботится об украинцах, чем об американцах.

Фото: Wabi5

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